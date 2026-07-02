Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Der LUS-DAX schloss den Donnerstagshandel im Plus ab.

Zum Handelsende sprang der LUS-DAX im XETRA-Handel um 2,19 Prozent auf 25 547,50 Punkte an.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25 655,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 954,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25 120,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 213,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 23 817,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,00 Prozent aufwärts. 25 655,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 8,90 Prozent auf 53,36 EUR), Rheinmetall (+ 6,13 Prozent auf 1 115,00 EUR), Vonovia SE (+ 6,00 Prozent auf 22,62 EUR), Deutsche Bank (+ 5,31 Prozent auf 31,33 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 4,80 Prozent auf 73,30 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-1,99 Prozent auf 76,35 EUR), HOCHTIEF (-1,89 Prozent auf 487,00 EUR), Scout24 (-0,40 Prozent auf 74,50 EUR), Beiersdorf (+ 0,52 Prozent auf 76,68 EUR) und SAP SE (+ 0,60 Prozent auf 141,72 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 009 418 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,311 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,52 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at