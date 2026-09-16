Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen

Am Mittwoch steigt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,12 Prozent auf 25 475,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25 444,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 522,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 26 456,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 756,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, lag der LUS-DAX noch bei 23 407,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 3,70 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit HOCHTIEF (+ 3,23 Prozent auf 390,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,88 Prozent auf 135,50 EUR), Commerzbank (+ 1,60 Prozent auf 43,15 EUR), Infineon (+ 1,49 Prozent auf 55,14 EUR) und Merck (+ 1,41 Prozent auf 132,75 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Zalando (-1,84 Prozent auf 21,35 EUR), SAP SE (-0,98 Prozent auf 185,24 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,84 Prozent auf 80,34 EUR), QIAGEN (-0,70 Prozent auf 36,92 EUR) und Heidelberg Materials (-0,44 Prozent auf 148,40 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 220 746 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 214,981 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,80 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at