Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
22.05.2026 12:27:09
Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen
Am Freitag notiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,81 Prozent höher bei 32 066,16 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 375,607 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,823 Prozent fester bei 32 068,98 Punkten in den Handel, nach 31 807,10 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 967,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 138,84 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des MDAX
Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 2,84 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 176,64 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 823,39 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 30 053,54 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,51 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell PUMA SE (+ 4,29 Prozent auf 28,45 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,34 Prozent auf 100,50 EUR), Schaeffler (+ 3,26 Prozent auf 9,51 EUR), RENK (+ 3,14 Prozent auf 49,20 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,13 Prozent auf 53,98 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil LANXESS (-2,58 Prozent auf 16,96 EUR), United Internet (-1,59 Prozent auf 25,96 EUR), Knorr-Bremse (-1,44 Prozent auf 99,15 EUR), Talanx (-0,83 Prozent auf 107,90 EUR) und Nemetschek SE (-0,78 Prozent auf 63,65 EUR) unter Druck.
Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 503 202 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 41,086 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,35 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
