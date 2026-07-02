Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen

Der MDAX legte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,33 Prozent auf 32 483,55 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 346,231 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,357 Prozent auf 31 942,10 Punkte an der Kurstafel, nach 32 056,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 707,79 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 919,19 Zählern.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 2,56 Prozent zu. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 02.06.2026, einen Stand von 32 947,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der MDAX einen Stand von 28 916,26 Punkten auf. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 02.07.2025, mit 30 294,88 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell thyssenkrupp (+ 8,86 Prozent auf 11,37 EUR), HENSOLDT (+ 8,55 Prozent auf 76,96 EUR), CTS Eventim (+ 7,97 Prozent auf 57,55 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 7,56 Prozent auf 82,50 EUR) und RENK (+ 6,36 Prozent auf 47,27 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AIXTRON SE (-9,88 Prozent auf 46,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,57 Prozent auf 83,80 EUR), JENOPTIK (-5,51 Prozent auf 42,90 EUR), Siltronic (-3,49 Prozent auf 84,40 EUR) und Elmos Semiconductor (-3,44 Prozent auf 174,20 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 506 516 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,583 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 2,73 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at