Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Freitagshandels steigen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den MDAX auch am fünften Tag der Woche aufwärts.

Am Freitag notiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,21 Prozent fester bei 31 180,33 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 372,866 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,013 Prozent auf 31 109,59 Punkte an der Kurstafel, nach 31 113,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 192,74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 017,06 Zählern.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 1,93 Prozent zurück. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 13.01.2026, einen Stand von 32 237,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 610,57 Punkten auf. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 13.02.2025, mit 27 760,53 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,647 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Bei 30 597,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 3,18 Prozent auf 22,07 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,51 Prozent auf 26,14 EUR), Sartorius vz (+ 2,48 Prozent auf 227,50 EUR), Talanx (+ 2,02 Prozent auf 106,10 EUR) und IONOS (+ 2,00 Prozent auf 22,95 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Delivery Hero (-5,50 Prozent auf 19,95 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,24 Prozent auf 67,50 EUR), AUMOVIO (-1,19 Prozent auf 43,30 EUR), United Internet (-1,16 Prozent auf 25,60 EUR) und TRATON (-1,16 Prozent auf 35,88 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 474 265 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 36,809 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,01 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Ströer SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at