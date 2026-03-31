WKN DE: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4

Kursverlauf 31.03.2026 12:26:33

Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Dienstagmittag steigen

Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Dienstagmittag steigen

Der SDAX macht am Mittag Gewinne.

Am Dienstag verbucht der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,48 Prozent auf 16 468,38 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 83,068 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,074 Prozent auf 16 401,95 Punkte an der Kurstafel, nach 16 389,79 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 16 481,71 Punkte, das Tagestief hingegen 16 358,78 Zähler.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 194,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, den Wert von 17 174,73 Punkten. Der SDAX stand am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 15 233,14 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,11 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Südzucker (+ 9,72 Prozent auf 13,32 EUR), Energiekontor (+ 6,24 Prozent auf 37,45 EUR), Nagarro SE (+ 5,57 Prozent auf 47,76 EUR), adesso SE (+ 3,67 Prozent auf 59,30 EUR) und GFT SE (+ 3,61 Prozent auf 17,24 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil MBB SE (-5,05 Prozent auf 173,00 EUR), Dermapharm (-4,21 Prozent auf 42,05 EUR), Siltronic (-2,94 Prozent auf 51,20 EUR), NORMA Group SE (-2,69 Prozent auf 16,64 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-2,20 Prozent auf 3,91 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Südzucker-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 945 575 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,051 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

