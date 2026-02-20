Optimismus in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag

Am Freitag notiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,51 Prozent höher bei 25 135,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25 001,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 157,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bei 24 584,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, bei 22 916,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, lag der LUS-DAX bei 22 310,00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,32 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Scout24 (+ 1,87 Prozent auf 70,90 EUR), Airbus SE (+ 1,72 Prozent auf 190,28 EUR), Porsche Automobil (+ 1,56 Prozent auf 36,53 EUR), adidas (+ 1,51 Prozent auf 157,60 EUR) und Commerzbank (+ 1,50 Prozent auf 34,62 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Bayer (-3,42 Prozent auf 44,02 EUR), Infineon (-1,95 Prozent auf 44,94 EUR), Zalando (-1,09 Prozent auf 20,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,92 Prozent auf 49,46 EUR) und Continental (-0,85 Prozent auf 72,46 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 3 253 600 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 197,409 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6,15 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at