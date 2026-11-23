Am Montag tendiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,47 Prozent höher bei 17 005,11 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 84,363 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,300 Prozent auf 16 808,78 Punkte an der Kurstafel, nach 16 758,56 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 16 807,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 017,39 Punkten lag.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2026, den Wert von 18 106,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 18 564,27 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 15 750,71 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,02 Prozent abwärts. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 8,84 Prozent auf 187,20 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 6,94 Prozent auf 7,40 EUR), tonies (+ 6,83 Prozent auf 12,52 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 4,64 Prozent auf 40,60 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 4,34 Prozent auf 72,05 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen grenke (-3,51 Prozent auf 10,46 EUR), PNE (-2,95 Prozent auf 4,12 EUR), EVOTEC SE (-1,84 Prozent auf 2,46 EUR), HelloFresh (-1,50 Prozent auf 3,01 EUR) und Mutares (-1,01 Prozent auf 24,50 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 544 581 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,203 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,31 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,11 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at