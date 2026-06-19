BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Kursentwicklung im Fokus
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19.06.2026 12:27:10
Optimismus in Frankfurt: DAX am Freitagmittag mit Gewinnen
Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,38 Prozent fester bei 25 121,49 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,053 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,194 Prozent auf 25 075,33 Punkte an der Kurstafel, nach 25 026,80 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 173,02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 055,28 Punkten lag.
DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche stieg der DAX bereits um 0,212 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 19.05.2026, den Stand von 24 400,65 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, bei 22 839,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 057,38 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,37 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
DAX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,68 Prozent auf 1 210,20 EUR), BMW (+ 2,18 Prozent auf 61,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,03 Prozent auf 45,51 EUR), Infineon (+ 1,60 Prozent auf 83,32 EUR) und GEA (+ 1,60 Prozent auf 60,50 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-4,04 Prozent auf 80,70 EUR), adidas (-1,63 Prozent auf 175,05 EUR), Zalando (-1,27 Prozent auf 24,18 EUR), Beiersdorf (-0,85 Prozent auf 72,10 EUR) und Heidelberg Materials (-0,75 Prozent auf 185,25 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 030 786 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 208,174 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel
2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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