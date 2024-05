Optimismus in Frankfurt: DAX am Mittag mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,34 Prozent höher bei 18 768,71 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,826 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,031 Prozent auf 18 710,13 Punkte an der Kurstafel, nach 18 704,42 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 18 710,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 782,11 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wies der DAX einen Wert von 17 737,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.02.2024, wies der DAX einen Stand von 17 068,43 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, erreichte der DAX einen Stand von 16 275,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,92 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,49 Prozent auf 525,00 EUR), Covestro (+ 1,24 Prozent auf 48,96 EUR), SAP SE (+ 0,99 Prozent auf 178,78 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,92 Prozent auf 230,80 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,91 Prozent auf 22,20 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil BMW (-1,31 Prozent auf 94,76 EUR), Porsche (-1,26 Prozent auf 81,36 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,71 Prozent auf 119,55 EUR), Zalando (-0,66 Prozent auf 24,15 EUR) und Siemens Energy (-0,64 Prozent auf 24,84 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1 339 178 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 206,622 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at