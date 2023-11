Optimismus in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Plus

Am Donnerstag bewegte sich der DAX via XETRA schlussendlich 0,81 Prozent höher bei 15 352,54 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,545 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,111 Prozent auf 15 246,50 Punkte an der Kurstafel, nach 15 229,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 15 212,99 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 364,49 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 0,875 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 09.10.2023, einen Stand von 15 128,11 Punkten auf. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.08.2023, bei 15 852,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, stand der DAX noch bei 13 666,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 9,12 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 16 528,97 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 6,30 Prozent auf 9,68 EUR), Merck (+ 3,92 Prozent auf 153,85 EUR), Henkel vz (+ 3,53 Prozent auf 69,86 EUR), Sartorius vz (+ 3,11 Prozent auf 258,90 EUR) und adidas (+ 2,57 Prozent auf 173,98 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Hannover Rück (-2,33 Prozent auf 201,60 EUR), Porsche (-0,94 Prozent auf 88,24 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,94 Prozent auf 370,50 EUR), Rheinmetall (-0,91 Prozent auf 272,00 EUR) und QIAGEN (-0,88 Prozent auf 35,97 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 7 929 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 154,120 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at