Optimismus in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Der DAX gewann am zweiten Tag der Woche an Wert.

Am Dienstag gewann der DAX via XETRA letztendlich 0,46 Prozent auf 25 116,86 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,074 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,779 Prozent stärker bei 25 197,90 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 003,04 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 25 061,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 362,83 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 24 292,38 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, bei 24 638,00 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 23 930,67 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,35 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 9,52 Prozent auf 88,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,04 Prozent auf 52,96 EUR), Continental (+ 3,03 Prozent auf 72,86 EUR), Zalando (+ 2,83 Prozent auf 23,58 EUR) und Fresenius SE (+ 2,82 Prozent auf 36,45 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen SAP SE (-3,00 Prozent auf 162,86 EUR), Bayer (-2,93 Prozent auf 34,10 EUR), Deutsche Börse (-2,38 Prozent auf 242,10 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,95 Prozent auf 35,69 EUR) und Heidelberg Materials (-1,43 Prozent auf 183,30 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7 287 481 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 205,659 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 6,53 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at