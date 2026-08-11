Optimismus in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent fester bei 26 337,42 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,198 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,206 Prozent stärker bei 26 378,00 Punkten, nach 26 323,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 387,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 331,24 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 25 067,09 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der DAX mit 24 350,28 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, betrug der DAX-Kurs 24 081,34 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,33 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 445,18 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell GEA (+ 1,09 Prozent auf 64,80 EUR), Siemens Energy (+ 0,84 Prozent auf 155,90 EUR), Rheinmetall (+ 0,74 Prozent auf 1 150,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,57 Prozent auf 28,26 EUR) und Brenntag SE (+ 0,54 Prozent auf 63,56 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Daimler Truck (-1,65 Prozent auf 46,38 EUR), Airbus SE (-1,05 Prozent auf 212,30 EUR), QIAGEN (-0,99 Prozent auf 38,07 EUR), MTU Aero Engines (-0,85 Prozent auf 372,50 EUR) und Heidelberg Materials (-0,53 Prozent auf 159,50 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die SAP SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 142 840 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 213,282 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,18 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at