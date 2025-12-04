Optimismus in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu

Um 12:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,74 Prozent stärker bei 23 867,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,044 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,602 Prozent auf 23 836,23 Punkte an der Kurstafel, nach 23 693,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 23 914,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 797,71 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 0,576 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 04.11.2025, den Stand von 23 949,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 770,33 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 20 232,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 19,19 Prozent zu Buche. Bei 24 771,34 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. 18 489,91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Porsche Automobil (+ 5,70 Prozent auf 39,68 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,42 Prozent auf 60,20 EUR), Daimler Truck (+ 3,92 Prozent auf 36,87 EUR), BMW (+ 3,54 Prozent auf 92,34 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 3,16 Prozent auf 106,10 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Bayer (-1,85 Prozent auf 33,62 EUR), Deutsche Börse (-1,38 Prozent auf 220,90 EUR), Scout24 (-1,36 Prozent auf 86,80 EUR), RWE (-1,30 Prozent auf 43,20 EUR) und EON SE (-1,17 Prozent auf 15,65 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aufweisen. 1 266 695 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 236,656 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. BASF-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,10 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at