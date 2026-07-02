Optimismus in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen nachmittags zu

Am Donnerstag notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 2,09 Prozent fester bei 25 563,33 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,088 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,061 Prozent schwächer bei 25 025,13 Punkten, nach 25 040,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25 564,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 994,64 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der DAX bereits um 3,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 124,17 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 23 168,08 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 02.07.2025, den Stand von 23 790,11 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,17 Prozent zu Buche. 25 564,32 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 7,84 Prozent auf 52,84 EUR), Deutsche Bank (+ 6,59 Prozent auf 31,71 EUR), Vonovia SE (+ 6,09 Prozent auf 22,64 EUR), Rheinmetall (+ 5,62 Prozent auf 1 109,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 4,08 Prozent auf 25,28 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen HOCHTIEF (-1,25 Prozent auf 490,20 EUR), SAP SE (-0,28 Prozent auf 140,48 EUR), Scout24 (-0,27 Prozent auf 74,60 EUR), Infineon (-0,04 Prozent auf 77,87 EUR) und Siemens Energy (+ 0,69 Prozent auf 164,46 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 045 982 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 214,311 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,52 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at