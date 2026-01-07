Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Index-Performance
|
07.01.2026 15:59:03
Optimismus in Frankfurt: DAX in Grün
Der DAX steigt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,73 Prozent auf 25 074,86 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,135 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,413 Prozent auf 24 995,00 Punkte an der Kurstafel, nach 24 892,20 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 24 982,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25 109,96 Einheiten.
So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 1,59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 028,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wurde der DAX mit 24 385,78 Punkten berechnet. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, bei 20 340,57 Punkten.
DAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 4,30 Prozent auf 25,49 EUR), Rheinmetall (+ 3,48 Prozent auf 1 801,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,41 Prozent auf 230,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,03 Prozent auf 394,70 EUR) und Vonovia SE (+ 2,60 Prozent auf 25,23 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Scout24 (-4,93 Prozent auf 82,00 EUR), Beiersdorf (-3,43 Prozent auf 91,76 EUR), Deutsche Börse (-2,81 Prozent auf 214,70 EUR), Commerzbank (-2,25 Prozent auf 35,18 EUR) und Allianz (-1,92 Prozent auf 383,80 EUR).
Die teuersten Unternehmen im DAX
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 411 461 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 234,777 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
DAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,60 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Beiersdorf AG
|07.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|164,95
|1,13%
|Allianz
|389,40
|-0,71%
|Beiersdorf AG
|92,92
|-2,13%
|Commerzbank
|35,57
|-1,06%
|Deutsche Bank AG
|33,26
|-0,18%
|Deutsche Börse AG
|214,40
|-3,12%
|Heidelberg Materials
|231,60
|3,62%
|MTU Aero Engines AG
|391,40
|2,06%
|Porsche Automobil Holding SE
|38,56
|-1,13%
|Rheinmetall AG
|1 852,00
|6,04%
|SAP SE
|206,35
|1,50%
|Scout24
|83,75
|-3,29%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,75
|-1,64%
|Vonovia SE
|25,52
|3,45%
|Zalando
|25,00
|2,38%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 127,46
|0,02%