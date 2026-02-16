Optimismus in Frankfurt: DAX klettert zum Start

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Um 09:13 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent fester bei 24 998,08 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,137 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,296 Prozent auf 24 988,61 Punkte an der Kurstafel, nach 24 914,88 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 25 020,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 970,44 Punkten lag.

DAX seit Beginn Jahr

Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 16.01.2026, bei 25 297,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der DAX mit 23 876,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, stand der DAX bei 22 513,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,87 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 24 266,33 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Scout24 (+ 2,27 Prozent auf 69,90 EUR), Deutsche Bank (+ 1,91 Prozent auf 30,17 EUR), Commerzbank (+ 1,71 Prozent auf 32,71 EUR), Zalando (+ 1,71 Prozent auf 20,86 EUR) und Allianz (+ 1,36 Prozent auf 371,90 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil MTU Aero Engines (-0,99 Prozent auf 390,50 EUR), Brenntag SE (-0,76 Prozent auf 57,78 EUR), QIAGEN (-0,64 Prozent auf 43,01 EUR), Symrise (-0,60 Prozent auf 75,62 EUR) und Infineon (-0,60 Prozent auf 43,25 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 341 593 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 195,885 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,32 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,11 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at