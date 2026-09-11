Optimismus in Frankfurt: DAX legt mittags zu

Am Freitag geht es im DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,72 Prozent auf 25 544,34 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,132 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,464 Prozent auf 25 478,84 Punkte an der Kurstafel, nach 25 361,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 544,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 396,38 Zählern.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bewegte sich der DAX bei 26 391,42 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2026, einen Stand von 24 209,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 703,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,10 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,46 Prozent auf 144,28 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,85 Prozent auf 507,20 EUR), Siemens (+ 1,82 Prozent auf 262,80 EUR), Fresenius SE (+ 1,69 Prozent auf 45,46 EUR) und Infineon (+ 1,63 Prozent auf 56,71 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen BASF (-2,66 Prozent auf 51,92 EUR), SAP SE (-1,08 Prozent auf 175,90 EUR), Brenntag SE (-0,98 Prozent auf 60,74 EUR), Continental (-0,68 Prozent auf 70,22 EUR) und Deutsche Börse (-0,36 Prozent auf 278,70 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 856 400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 211,057 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,73 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at