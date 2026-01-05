Optimismus in Frankfurt: DAX legt nachmittags zu

Um 15:42 Uhr klettert der DAX im XETRA-Handel um 0,97 Prozent auf 24 776,95 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,111 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,579 Prozent auf 24 681,35 Punkte an der Kurstafel, nach 24 539,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 825,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 639,68 Zählern.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.12.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 028,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, stand der DAX bei 24 378,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wurde der DAX auf 19 906,08 Punkte taxiert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 8,27 Prozent auf 1 734,50 EUR), Siemens Energy (+ 4,68 Prozent auf 128,55 EUR), Infineon (+ 4,42 Prozent auf 39,96 EUR), Airbus SE (+ 3,19 Prozent auf 210,40 EUR) und Scout24 (+ 1,66 Prozent auf 85,80 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Volkswagen (VW) vz (-2,49 Prozent auf 103,80 EUR), BASF (-2,14 Prozent auf 43,82 EUR), Symrise (-2,14 Prozent auf 66,90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,07 Prozent auf 60,65 EUR) und BMW (-1,99 Prozent auf 94,40 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 341 267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 229,938 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,75 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

