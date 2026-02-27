Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Freitagshandels zu

Der DAX schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 25 312,11 Punkten ab. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,158 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,021 Prozent stärker bei 25 294,37 Punkten, nach 25 289,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 25 188,30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 405,97 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 0,787 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 27.01.2026, den Stand von 24 894,44 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 27.11.2025, einen Wert von 23 767,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, lag der DAX bei 22 550,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,15 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 507,79 Punkten. 24 266,33 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Scout24 (+ 4,71 Prozent auf 72,25 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,59 Prozent auf 34,09 EUR), Deutsche Börse (+ 2,60 Prozent auf 232,40 EUR), Merck (+ 2,11 Prozent auf 128,30 EUR) und Beiersdorf (+ 1,70 Prozent auf 107,65 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Commerzbank (-3,70 Prozent auf 34,65 EUR), adidas (-2,65 Prozent auf 158,20 EUR), Deutsche Bank (-2,40 Prozent auf 30,30 EUR), Infineon (-2,02 Prozent auf 45,83 EUR) und BASF (-1,93 Prozent auf 48,70 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 17 751 865 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 190,462 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,20 Prozent.

Redaktion finanzen.at