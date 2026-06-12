Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Index im Blick
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12.06.2026 12:26:55
Optimismus in Frankfurt: DAX liegt am Freitagmittag im Plus
Am Freitag verbucht der DAX um 12:10 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 1,89 Prozent auf 24 667,13 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,003 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 1,40 Prozent fester bei 24 549,25 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 209,71 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des DAX betrug 24 492,88 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 753,89 Zähler.
So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 0,899 Prozent zu. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 12.05.2026, den Wert von 23 954,93 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 12.03.2026, den Wert von 23 589,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 771,45 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 0,521 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 6,29 Prozent auf 28,66 EUR), Heidelberg Materials (+ 5,74 Prozent auf 183,20 EUR), Vonovia SE (+ 4,33 Prozent auf 20,60 EUR), Commerzbank (+ 4,25 Prozent auf 37,30 EUR) und Continental (+ 4,13 Prozent auf 72,64 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen RWE (-1,53 Prozent auf 56,62 EUR), EON SE (-1,33 Prozent auf 18,15 EUR), Scout24 (-0,94 Prozent auf 73,60 EUR), Deutsche Börse (-0,89 Prozent auf 244,20 EUR) und Brenntag SE (-0,82 Prozent auf 55,46 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 819 329 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 196,969 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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