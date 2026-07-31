Optimismus in Frankfurt: DAX nachmittags mit positivem Vorzeichen

Um 15:41 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,01 Prozent auf 25 614,99 Punkte zu. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,132 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,380 Prozent auf 25 709,37 Punkte an der Kurstafel, nach 25 612,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 891,51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 603,88 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,611 Prozent. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 24 995,81 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wies der DAX einen Wert von 24 292,38 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 065,47 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 900,10 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 4,98 Prozent auf 62,43 EUR), Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 148,88 EUR), RWE (+ 1,46 Prozent auf 57,08 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,95 Prozent auf 361,60 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,95 Prozent auf 447,00 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Heidelberg Materials (-4,01 Prozent auf 157,90 EUR), Symrise (-3,37 Prozent auf 88,76 EUR), GEA (-2,62 Prozent auf 61,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,36 Prozent auf 74,34 EUR) und Deutsche Telekom (-2,36 Prozent auf 26,46 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 126 575 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 206,764 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Mit 7,15 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at