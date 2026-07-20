Optimismus in Frankfurt: DAX notiert am Montagmittag im Plus

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 0,29 Prozent auf 24 903,78 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,078 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,249 Prozent tiefer bei 24 769,15 Punkten, nach 24 830,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 751,13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 943,93 Zählern.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 24 985,82 Punkten auf. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 24 417,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 289,51 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,49 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 900,10 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,49 Prozent auf 152,82 EUR), RWE (+ 2,96 Prozent auf 57,66 EUR), Fresenius SE (+ 2,20 Prozent auf 42,65 EUR), Zalando (+ 0,72 Prozent auf 28,11 EUR) und Siemens (+ 0,68 Prozent auf 266,35 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil MTU Aero Engines (-1,38 Prozent auf 337,00 EUR), Vonovia SE (-1,33 Prozent auf 20,81 EUR), Bayer (-1,32 Prozent auf 47,82 EUR), Continental (-0,97 Prozent auf 71,58 EUR) und Beiersdorf (-0,91 Prozent auf 78,68 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 700 938 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 201,657 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at