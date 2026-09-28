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Index-Bewegung 28.09.2026 09:28:56

Optimismus in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus

Optimismus in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus

Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der DAX im XETRA-Handel um 0,16 Prozent auf 25 450,14 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,112 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,139 Prozent auf 25 443,98 Punkte an der Kurstafel, nach 25 408,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 453,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 407,22 Zählern.

DAX auf Jahressicht

Der DAX stand noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 26 569,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 24 671,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bewegte sich der DAX bei 23 739,47 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,71 Prozent. Bei 26 618,74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Healthineers (+ 1,93 Prozent auf 38,52 EUR), Beiersdorf (+ 1,73 Prozent auf 79,92 EUR), RWE (+ 1,48 Prozent auf 60,28 EUR), Vonovia SE (+ 1,43 Prozent auf 17,42 EUR) und Scout24 (+ 1,41 Prozent auf 68,30 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Siemens Energy (-1,54 Prozent auf 140,40 EUR), Infineon (-1,18 Prozent auf 56,04 EUR), HOCHTIEF (-1,06 Prozent auf 393,00 EUR), Siemens (-0,49 Prozent auf 276,95 EUR) und SAP SE (-0,34 Prozent auf 185,28 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 253 023 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,62 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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