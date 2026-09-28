RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Index-Bewegung
|
28.09.2026 09:28:56
Optimismus in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus
Um 09:12 Uhr erhöht sich der DAX im XETRA-Handel um 0,16 Prozent auf 25 450,14 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,112 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,139 Prozent auf 25 443,98 Punkte an der Kurstafel, nach 25 408,64 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 453,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 407,22 Zählern.
DAX auf Jahressicht
Der DAX stand noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 26 569,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 24 671,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bewegte sich der DAX bei 23 739,47 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,71 Prozent. Bei 26 618,74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im DAX
Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Healthineers (+ 1,93 Prozent auf 38,52 EUR), Beiersdorf (+ 1,73 Prozent auf 79,92 EUR), RWE (+ 1,48 Prozent auf 60,28 EUR), Vonovia SE (+ 1,43 Prozent auf 17,42 EUR) und Scout24 (+ 1,41 Prozent auf 68,30 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Siemens Energy (-1,54 Prozent auf 140,40 EUR), Infineon (-1,18 Prozent auf 56,04 EUR), HOCHTIEF (-1,06 Prozent auf 393,00 EUR), Siemens (-0,49 Prozent auf 276,95 EUR) und SAP SE (-0,34 Prozent auf 185,28 EUR).
Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 253 023 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus
Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,62 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RWE AG St.
|
09:28
|Schwacher Handel: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Buy-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet RWE-Aktie (finanzen.at)
|
24.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
23.09.26
|Offshorewindparks: Kalifornien will gegen RWE-Deal von Donald Trump vor Gericht ziehen (Spiegel Online)
|
23.09.26
|RWE – Vorstand erhöht Ziele für 2026 und 2027 (NewsTool)
|
23.09.26
|RWE – Vorstand erhöht Ziele für 2026 und 2027 (NewsTool)
Analysen zu Siemens Energy AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|147,30
|1,48%
|Beiersdorf AG
|79,74
|1,50%
|HOCHTIEF AG
|395,80
|-0,75%
|Infineon AG
|56,21
|-1,52%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,52
|0,45%
|RWE AG St.
|59,84
|0,57%
|SAP SE
|186,10
|0,48%
|Scout24
|68,80
|1,55%
|Siemens AG
|278,10
|-0,71%
|Siemens Energy AG
|140,56
|-2,09%
|Siemens Healthineers AG
|39,17
|3,82%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,98
|0,17%
|Vonovia SE
|17,27
|-0,06%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 499,11
|0,36%