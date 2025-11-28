Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Freitag bewegt sich der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,27 Prozent stärker bei 23 832,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,047 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,054 Prozent höher bei 23 780,75 Punkten, nach 23 767,96 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23 852,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 720,56 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 2,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 278,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, stand der DAX noch bei 24 039,92 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 28.11.2024, einen Stand von 19 425,73 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,02 Prozent zu. Bei 24 771,34 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 3,06 Prozent auf 232,40 EUR), Infineon (+ 1,11 Prozent auf 36,11 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,03 Prozent auf 98,18 EUR), Siemens Energy (+ 1,01 Prozent auf 115,55 EUR) und Symrise (+ 0,93 Prozent auf 71,58 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Daimler Truck (-1,78 Prozent auf 36,38 EUR), Rheinmetall (-0,96 Prozent auf 1 499,50 EUR), Vonovia SE (-0,95 Prozent auf 26,00 EUR), Fresenius SE (-0,46 Prozent auf 47,14 EUR) und Bayer (-0,46 Prozent auf 30,48 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 608 226 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 235,346 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at