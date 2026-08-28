Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Performance im Fokus
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28.08.2026 15:58:54
Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge
Am Freitag bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,53 Prozent stärker bei 26 506,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,186 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,483 Prozent höher bei 26 494,61 Punkten, nach 26 367,24 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 26 553,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 467,36 Einheiten.
DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25 464,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, stand der DAX noch bei 25 092,25 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 28.08.2025, einen Stand von 24 039,92 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,02 Prozent zu. Bei 26 573,50 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im DAX aktuell
Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell BMW (+ 3,84 Prozent auf 62,24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,45 Prozent auf 46,71 EUR), RWE (+ 2,25 Prozent auf 59,06 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,21 Prozent auf 76,66 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,08 Prozent auf 171,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Rheinmetall (-1,23 Prozent auf 1 158,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,20 Prozent auf 39,65 EUR), Fresenius SE (-1,11 Prozent auf 45,69 EUR), Scout24 (-0,68 Prozent auf 80,70 EUR) und Siemens Energy (-0,61 Prozent auf 149,32 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 959 906 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 219,608 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf
Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Börse Europa in Grün: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|153,95
|0,79%
|BMW AG
|62,40
|4,77%
|Deutsche Bank AG
|34,83
|1,21%
|Fresenius SE & Co. KGaA
|45,64
|-0,88%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,72
|-0,85%
|Heidelberg Materials
|170,85
|1,67%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,91
|3,13%
|Rheinmetall AG
|1 155,80
|-1,73%
|RWE AG St.
|58,78
|1,98%
|Scout24
|80,80
|0,00%
|Siemens AG
|289,10
|0,91%
|Siemens Energy AG
|147,96
|-1,79%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,92
|3,11%
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