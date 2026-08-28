Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Index-Performance im Fokus 28.08.2026 15:58:54

Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge

Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Freitag bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,53 Prozent stärker bei 26 506,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,186 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,483 Prozent höher bei 26 494,61 Punkten, nach 26 367,24 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26 553,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 467,36 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25 464,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, stand der DAX noch bei 25 092,25 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 28.08.2025, einen Stand von 24 039,92 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,02 Prozent zu. Bei 26 573,50 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell BMW (+ 3,84 Prozent auf 62,24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,45 Prozent auf 46,71 EUR), RWE (+ 2,25 Prozent auf 59,06 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,21 Prozent auf 76,66 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,08 Prozent auf 171,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Rheinmetall (-1,23 Prozent auf 1 158,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,20 Prozent auf 39,65 EUR), Fresenius SE (-1,11 Prozent auf 45,69 EUR), Scout24 (-0,68 Prozent auf 80,70 EUR) und Siemens Energy (-0,61 Prozent auf 149,32 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 959 906 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 219,608 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 153,95 0,79% adidas
BMW AG 62,40 4,77% BMW AG
Deutsche Bank AG 34,83 1,21% Deutsche Bank AG
Fresenius SE & Co. KGaA 45,64 -0,88% Fresenius SE & Co. KGaA
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,72 -0,85% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Heidelberg Materials 170,85 1,67% Heidelberg Materials
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,91 3,13% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 155,80 -1,73% Rheinmetall AG
RWE AG St. 58,78 1,98% RWE AG St.
Scout24 80,80 0,00% Scout24
Siemens AG 289,10 0,91% Siemens AG
Siemens Energy AG 147,96 -1,79% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,92 3,11% Volkswagen (VW) AG Vz.

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