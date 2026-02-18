Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,99 Prozent stärker bei 25 245,11 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,131 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,515 Prozent auf 25 127,13 Punkte an der Kurstafel, nach 24 998,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25 265,95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 104,62 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Stand von 25 297,13 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 18.11.2025, einen Stand von 23 180,53 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, notierte der DAX bei 22 844,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Siemens (+ 4,62 Prozent auf 246,65 EUR), Siemens Energy (+ 4,04 Prozent auf 167,55 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,57 Prozent auf 201,90 EUR), Commerzbank (+ 2,67 Prozent auf 34,21 EUR) und Rheinmetall (+ 2,11 Prozent auf 1 645,50 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Bayer (-8,91 Prozent auf 44,92 EUR), Brenntag SE (-5,50 Prozent auf 54,30 EUR), Zalando (-3,53 Prozent auf 20,80 EUR), BASF (-1,86 Prozent auf 49,68 EUR) und Scout24 (-1,83 Prozent auf 67,20 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 6 066 207 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 191,693 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at