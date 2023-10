Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Zuschläge

Im DAX geht es im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,29 Prozent aufwärts auf 15 467,83 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,552 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,368 Prozent auf 15 366,78 Punkte an der Kurstafel, nach 15 423,52 Punkten am Vortag.

Bei 15 484,74 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 361,74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 2,14 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2023, stand der DAX noch bei 15 800,99 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, bei 15 790,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, lag der DAX noch bei 12 220,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 9,94 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,75 Prozent auf 261,60 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,29 Prozent auf 23,18 EUR), Siemens Energy (+ 2,29 Prozent auf 12,26 EUR), Porsche Automobil vz (+ 2,08 Prozent auf 47,55 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,89 Prozent auf 110,16 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Fresenius SE (-8,53 Prozent auf 25,32 EUR), Zalando (-2,12 Prozent auf 22,17 EUR), Deutsche Börse (-1,69 Prozent auf 162,50 EUR), Siemens Healthineers (-0,99 Prozent auf 47,87 EUR) und Heidelberg Materials (-0,96 Prozent auf 72,56 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Fresenius SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 989 820 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 142,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

