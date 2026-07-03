Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Der DAX steigt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,82 Prozent auf 25 791,82 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,093 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,716 Prozent stärker bei 25 763,97 Punkten, nach 25 580,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 809,79 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 757,54 Zählern.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 4,32 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 03.06.2026, wurde der DAX mit 24 795,94 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der DAX bei 23 168,08 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 03.07.2025, einen Stand von 23 934,13 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,10 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 809,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 2,32 Prozent auf 176,45 EUR), GEA (+ 2,18 Prozent auf 63,20 EUR), Infineon (+ 2,11 Prozent auf 77,96 EUR), EON SE (+ 2,07 Prozent auf 18,75 EUR) und Siemens (+ 1,90 Prozent auf 282,15 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Rheinmetall (-1,02 Prozent auf 1 103,60 EUR), SAP SE (-0,80 Prozent auf 140,58 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,63 Prozent auf 40,89 EUR), QIAGEN (-0,54 Prozent auf 34,79 EUR) und Scout24 (-0,54 Prozent auf 74,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 431 881 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 208,441 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 8,11 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at