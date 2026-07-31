Optimismus in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start fester

Am Freitag verbucht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,71 Prozent auf 25 793,65 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,132 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,380 Prozent fester bei 25 709,37 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 612,03 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25 699,51 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 812,32 Zähler.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 1,31 Prozent zu. Der DAX stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 24 995,81 Punkten. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, den Stand von 24 292,38 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der DAX 24 065,47 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,11 Prozent. Bei 25 900,10 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 7,08 Prozent auf 63,68 EUR), Siemens Energy (+ 3,48 Prozent auf 151,24 EUR), HOCHTIEF (+ 3,25 Prozent auf 457,20 EUR), RWE (+ 1,39 Prozent auf 57,04 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,35 Prozent auf 44,89 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Scout24 (-1,23 Prozent auf 76,20 EUR), Siemens Healthineers (-1,02 Prozent auf 36,82 EUR), Heidelberg Materials (-1,00 Prozent auf 162,85 EUR), Symrise (-0,94 Prozent auf 91,00 EUR) und BMW (-0,80 Prozent auf 59,70 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 551 809 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 206,764 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at