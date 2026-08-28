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Kursentwicklung im Fokus 28.08.2026 17:58:28

Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain

Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain

Der DAX verzeichnete am Freitagabend Kursgewinne.

Zum Handelsende notierte der DAX im XETRA-Handel 0,82 Prozent stärker bei 26 583,35 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,186 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,483 Prozent auf 26 494,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26 367,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 26 618,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 467,36 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 1,89 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25 464,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25 092,25 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bewegte sich der DAX bei 24 039,92 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,33 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell BMW (+ 4,50 Prozent auf 62,64 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,23 Prozent auf 77,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,96 Prozent auf 46,95 EUR), RWE (+ 2,32 Prozent auf 59,10 EUR) und Brenntag SE (+ 2,05 Prozent auf 61,74 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Rheinmetall (-1,59 Prozent auf 1 154,60 EUR), Scout24 (-0,98 Prozent auf 80,45 EUR), Fresenius SE (-0,75 Prozent auf 45,86 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,52 Prozent auf 39,92 EUR) und Vonovia SE (-0,48 Prozent auf 19,85 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 010 418 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 219,608 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,22 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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BMW AG 62,70 5,27% BMW AG
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Deutsche Telekom AG 28,40 1,03% Deutsche Telekom AG
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Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,80 -0,65% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,69 2,64% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 150,80 -2,16% Rheinmetall AG
RWE AG St. 58,98 2,32% RWE AG St.
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