Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Der DAX bleibt auch aktuell auf Erholungskurs.

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,28 Prozent auf 24 876,09 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,122 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,29 Prozent höher bei 24 877,63 Punkten in den Handel, nach 24 560,98 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 878,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 849,82 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 0,258 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wies der DAX einen Wert von 24 283,97 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Stand von 24 151,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, lag der DAX-Kurs bei 21 254,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,37 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 349,54 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 5,35 Prozent auf 104,15 EUR), Deutsche Börse (+ 3,77 Prozent auf 217,20 EUR), Porsche Automobil (+ 3,71 Prozent auf 37,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,03 Prozent auf 59,51 EUR) und BMW (+ 2,54 Prozent auf 88,94 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,10 Prozent auf 1 814,50 EUR), Henkel vz (-0,03 Prozent auf 71,46 EUR), Beiersdorf (+ 0,26 Prozent auf 98,86 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,39 Prozent auf 381,50 EUR) und Bayer (+ 0,46 Prozent auf 42,88 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 567 334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,886 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at