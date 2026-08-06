Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start im Plus

Am Donnerstag notiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,07 Prozent fester bei 26 144,77 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,186 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,038 Prozent tiefer bei 26 116,27 Punkten, nach 26 126,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 26 091,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 158,88 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der DAX auf 25 817,89 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 918,69 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, betrug der DAX-Kurs 23 924,36 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,54 Prozent aufwärts. 26 403,81 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 5,62 Prozent auf 28,96 EUR), Zalando (+ 3,84 Prozent auf 25,40 EUR), Henkel vz (+ 2,77 Prozent auf 78,66 EUR), Rheinmetall (+ 2,60 Prozent auf 1 231,80 EUR) und Fresenius SE (+ 2,14 Prozent auf 47,65 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Siemens (-5,72 Prozent auf 269,60 EUR), Scout24 (-4,32 Prozent auf 73,10 EUR), HOCHTIEF (-1,42 Prozent auf 443,40 EUR), Siemens Energy (-1,39 Prozent auf 148,76 EUR) und Vonovia SE (-0,80 Prozent auf 20,97 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 016 105 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 219,113 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at