Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start mit Zuschlägen

Der DAX bleibt auch am Montag auf Erholungskurs.

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,20 Prozent auf 18 211,07 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,836 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,064 Prozent leichter bei 18 163,39 Punkten in den Montagshandel, nach 18 175,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 163,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 217,16 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 08.03.2024, stand der DAX bei 17 814,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 16 716,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, lag der DAX bei 15 597,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 8,60 Prozent zu Buche. Bei 18 567,16 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 3,88 Prozent auf 25,17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,20 Prozent auf 75,61 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,02 Prozent auf 51,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,95 Prozent auf 127,60 EUR) und Daimler Truck (+ 0,82 Prozent auf 46,99 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Bayer (-0,89 Prozent auf 27,19 EUR), Allianz (-0,71 Prozent auf 266,90 EUR), Siemens Energy (-0,42 Prozent auf 17,66 EUR), Sartorius vz (-0,41 Prozent auf 339,80 EUR) und Covestro (-0,39 Prozent auf 51,02 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 552 603 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,089 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,12 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at