Optimismus in Frankfurt: Gewinne im SDAX

Derzeit wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Donnerstag tendiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 2,91 Prozent stärker bei 18 240,72 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 94,360 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 1,25 Prozent höher bei 17 947,24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 724,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 244,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 947,24 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,05 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 818,42 Punkten gehandelt. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 22.10.2025, einen Wert von 17 115,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 14 120,49 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,10 Prozent nach oben. Bei 18 392,27 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 8,91 Prozent auf 37,16 EUR), secunet Security Networks (+ 7,48 Prozent auf 204,00 EUR), Mutares (+ 6,85 Prozent auf 33,55 EUR), Nagarro SE (+ 6,23 Prozent auf 69,10 EUR) und NORMA Group SE (+ 6,13 Prozent auf 15,58 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Drägerwerk (-0,81 Prozent auf 85,70 EUR), Eckert Ziegler (-0,39 Prozent auf 15,43 EUR), ATOSS Software (-0,20 Prozent auf 99,70 EUR), Klöckner (+ 0,00 Prozent auf 11,04 EUR) und PSI Software (+ 0,00 Prozent auf 45,00 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 095 669 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,798 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 8,13 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

