Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag in Grün

Der LUS-DAX befindet sich am Mittag im Aufwind.

Am Mittwoch verbucht der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,72 Prozent auf 23 036,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 23 065,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 800,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25 219,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 323,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 23 163,00 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 6,23 Prozent nach. 25 509,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 4,29 Prozent auf 158,00 EUR), Infineon (+ 4,02 Prozent auf 39,86 EUR), Commerzbank (+ 3,53 Prozent auf 32,55 EUR), Vonovia SE (+ 3,29 Prozent auf 21,65 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,86 Prozent auf 25,71 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-0,89 Prozent auf 32,15 EUR), Deutsche Börse (+ 0,17 Prozent auf 241,90 EUR), EON SE (+ 0,59 Prozent auf 18,84 EUR), Rheinmetall (+ 0,65 Prozent auf 1 481,00 EUR) und Brenntag SE (+ 0,65 Prozent auf 55,52 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 861 911 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 172,354 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at