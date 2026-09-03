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LUS-DAX im Fokus 03.09.2026 15:58:52

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der LUS-DAX gewinnt aktuell an Fahrt.

Um 15:56 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,61 Prozent auf 25 991,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Bei 25 783,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26 000,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 26 095,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 685,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 03.09.2025, einen Wert von 23 601,00 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,80 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 2,61 Prozent auf 186,18 EUR), Scout24 (+ 2,50 Prozent auf 78,05 EUR), Commerzbank (+ 2,29 Prozent auf 41,61 EUR), Vonovia SE (+ 2,00 Prozent auf 19,10 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,71 Prozent auf 74,96 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-1,96 Prozent auf 1 069,00 EUR), Infineon (-1,92 Prozent auf 54,70 EUR), Siemens (-1,50 Prozent auf 269,70 EUR), Merck (-1,04 Prozent auf 138,55 EUR) und adidas (-0,97 Prozent auf 148,10 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 252 987 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 212,673 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,20 zu Buche schlagen. Mit 7,31 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Commerzbank 41,60 2,89% Commerzbank
Deutsche Telekom AG 28,86 -0,99% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 75,34 0,19% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 55,57 -0,45% Infineon AG
Merck KGaA 138,15 -1,18% Merck KGaA
Rheinmetall AG 1 072,20 -1,85% Rheinmetall AG
SAP SE 186,22 2,87% SAP SE
Scout24 77,60 1,97% Scout24
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