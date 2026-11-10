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10.11.2026 09:28:32
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Start zu
Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,37 Prozent auf 26 521,00 Punkte zu.
Bei 26 475,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26 630,00 Punkten den höchsten Stand markierte.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Wert von 25 175,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26 340,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 086,00 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,96 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 690,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 5,11 Prozent auf 51,11 EUR), Rheinmetall (+ 3,63 Prozent auf 876,10 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,13 Prozent auf 366,30 EUR), Deutsche Bank (+ 2,68 Prozent auf 33,34 EUR) und Daimler Truck (+ 2,66 Prozent auf 42,88 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Deutsche Börse (-0,51 Prozent auf 313,40 EUR), SAP SE (-0,35 Prozent auf 210,90 EUR), Symrise (-0,32 Prozent auf 94,06 EUR), Zalando (-0,04 Prozent auf 27,40 EUR) und QIAGEN (+ 0,07 Prozent auf 45,15 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 704 995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,935 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,81 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,19 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Henkel KGaA Vz.
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|Infineon AG
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|0,18%
|MTU Aero Engines AG
|363,30
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|Rheinmetall AG
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|-1,11%
|Symrise AG
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|Volkswagen (VW) AG Vz.
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|Zalando
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