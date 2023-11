Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX auf grünem Terrain

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 12:25 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,13 Prozent nach oben auf 15 151,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 15 174,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 989,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 02.10.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 203,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 02.08.2023, mit 15 984,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.11.2022, den Stand von 13 145,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 7,79 Prozent aufwärts. Bei 18 246,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 869,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 7,03 Prozent auf 8,83 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 6,66 Prozent auf 23,37 EUR), Sartorius vz (+ 5,37 Prozent auf 255,20 EUR), Fresenius SE (+ 5,19 Prozent auf 25,56 EUR) und Infineon (+ 5,15 Prozent auf 29,08 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Zalando (-2,52 Prozent auf 21,70 EUR), Rheinmetall (-0,90 Prozent auf 274,00 EUR), Hannover Rück (-0,65 Prozent auf 213,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,54 Prozent auf 383,80 EUR) und Allianz (-0,31 Prozent auf 223,55 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 889 758 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 148,248 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at