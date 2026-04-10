Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich nachmittags im Plus

Um 15:56 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,09 Prozent auf 23 901,50 Punkte an.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 23 766,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 036,50 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 815,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, notierte der LUS-DAX bei 25 279,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 20 694,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,70 Prozent abwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 2,93 Prozent auf 189,65 EUR), Infineon (+ 2,29 Prozent auf 43,36 EUR), BASF (+ 2,28 Prozent auf 54,80 EUR), Siemens (+ 2,16 Prozent auf 231,65 EUR) und BMW (+ 1,72 Prozent auf 83,80 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-5,70 Prozent auf 1 461,80 EUR), MTU Aero Engines (-0,88 Prozent auf 327,70 EUR), Hannover Rück (-0,87 Prozent auf 274,40 EUR), EON SE (-0,81 Prozent auf 19,67 EUR) und Deutsche Börse (-0,43 Prozent auf 253,10 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3 314 992 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 176,464 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,06 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at