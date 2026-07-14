Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der LUS-DAX bleibt auch am zweiten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Um 09:27 Uhr klettert der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,10 Prozent auf 25 005,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25 012,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 852,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 24 679,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Stand von 24 066,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24 220,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,79 Prozent. Bei 25 906,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 1,89 Prozent auf 59,36 EUR), BASF (+ 1,55 Prozent auf 49,61 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,80 Prozent auf 44,65 EUR), Hannover Rück (+ 0,24 Prozent auf 252,60 EUR) und EON SE (+ 0,24 Prozent auf 19,15 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Scout24 (-1,82 Prozent auf 72,70 EUR), adidas (-1,66 Prozent auf 180,55 EUR), Henkel vz (-1,45 Prozent auf 73,56 EUR), BMW (-1,42 Prozent auf 57,10 EUR) und Merck (-1,36 Prozent auf 137,95 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 310 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 207,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at