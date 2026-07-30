Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursentwicklung
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30.07.2026 12:26:27
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zu
Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,34 Prozent höher bei 25 451,00 Punkten.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25 509,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 296,00 Punkten.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 25 010,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.04.2026, den Stand von 24 302,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 30.07.2025, mit 24 312,00 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,60 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 906,50 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Symrise (+ 4,98 Prozent auf 93,52 EUR), Infineon (+ 2,99 Prozent auf 56,11 EUR), Siemens (+ 2,41) Prozent auf 277,80 EUR), Brenntag SE (+ 1,82 Prozent auf 62,80 EUR) und Continental (+ 1,75 Prozent auf 71,98 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen adidas (-17,59 Prozent auf 150,20 EUR), Rheinmetall (-2,38 Prozent auf 1 126,00 EUR), Airbus SE (-1,93 Prozent auf 205,75 EUR), QIAGEN (-1,61 Prozent auf 36,34 EUR) und Deutsche Börse (-1,59 Prozent auf 266,20 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die adidas-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 222 668 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 207,145 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel
Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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