RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Kursentwicklung im Fokus
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26.08.2026 15:58:41
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX in Grün
Am Mittwoch steigt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0,54 Prozent auf 26 422,00 Punkte.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 26 194,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 463,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 25 068,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25 226,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 216,00 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,56 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 4,87 Prozent auf 170,10 EUR), Deutsche Bank (+ 4,82 Prozent auf 34,80 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,08 Prozent auf 367,80 EUR), Rheinmetall (+ 2,58 Prozent auf 1 147,00 EUR) und Commerzbank (+ 2,56 Prozent auf 40,83 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-2,15 Prozent auf 181,48 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,23 Prozent auf 72,40 EUR), Zalando (-0,90 Prozent auf 23,23 EUR), RWE (-0,83 Prozent auf 57,66 EUR) und Vonovia SE (-0,75 Prozent auf 19,73 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 330 981 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 216,066 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,13 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu SAP SE
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|40,62
|1,68%
|Deutsche Bank AG
|34,53
|3,51%
|Heidelberg Materials
|169,50
|4,47%
|Henkel KGaA Vz.
|76,22
|0,82%
|MTU Aero Engines AG
|365,20
|2,67%
|Rheinmetall AG
|1 145,80
|2,49%
|RWE AG St.
|57,60
|-0,48%
|SAP SE
|180,60
|-1,68%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|72,06
|-1,50%
|Vonovia SE
|19,75
|-0,63%
|Zalando
|23,21
|-0,85%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|26 303,00
|0,09%
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