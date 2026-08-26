RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 26.08.2026 15:58:41

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX in Grün

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX in Grün

Das macht der LUS-DAX heute.

Am Mittwoch steigt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0,54 Prozent auf 26 422,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 26 194,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 463,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 25 068,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25 226,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 216,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,56 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 4,87 Prozent auf 170,10 EUR), Deutsche Bank (+ 4,82 Prozent auf 34,80 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,08 Prozent auf 367,80 EUR), Rheinmetall (+ 2,58 Prozent auf 1 147,00 EUR) und Commerzbank (+ 2,56 Prozent auf 40,83 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-2,15 Prozent auf 181,48 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,23 Prozent auf 72,40 EUR), Zalando (-0,90 Prozent auf 23,23 EUR), RWE (-0,83 Prozent auf 57,66 EUR) und Vonovia SE (-0,75 Prozent auf 19,73 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 330 981 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 216,066 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,13 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
06:38 SAP Neutral UBS AG
28.07.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Commerzbank 40,62 1,68% Commerzbank
Deutsche Bank AG 34,53 3,51% Deutsche Bank AG
Heidelberg Materials 169,50 4,47% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 76,22 0,82% Henkel KGaA Vz.
MTU Aero Engines AG 365,20 2,67% MTU Aero Engines AG
Rheinmetall AG 1 145,80 2,49% Rheinmetall AG
RWE AG St. 57,60 -0,48% RWE AG St.
SAP SE 180,60 -1,68% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 72,06 -1,50% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 19,75 -0,63% Vonovia SE
Zalando 23,21 -0,85% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 26 303,00 0,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen