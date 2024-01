Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels

LUS-DAX-Kurs am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Schlussendlich beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 16 897,50 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 16 783,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 916,50 Zähler.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 16 706,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.10.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 14 807,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.01.2023, den Stand von 15 136,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0,917 Prozent. Bei 16 964,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit adidas (+ 5,74 Prozent auf 175,68 EUR), Symrise (+ 2,76 Prozent auf 95,26 EUR), BASF (+ 2,68 Prozent auf 44,96 EUR), Zalando (+ 1,51 Prozent auf 18,48 EUR) und Daimler Truck (+ 1,33 Prozent auf 32,78 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Commerzbank (-2,27 Prozent auf 10,55 EUR), Porsche (-1,81 Prozent auf 73,98 EUR), Hannover Rück (-1,72 Prozent auf 223,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,61 Prozent auf 59,75 EUR) und Rheinmetall (-1,18 Prozent auf 327,80 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 803 796 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 174,706 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,31 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at