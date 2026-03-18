Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX legt zu

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,94 Prozent stärker bei 23 934,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 23 956,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 804,50 Punkten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25 220,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 18.12.2025, bei 24 126,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 359,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 2,57 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 22 863,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Commerzbank (+ 5,52 Prozent auf 34,19 EUR), Siemens Energy (+ 5,51 Prozent auf 158,10 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,23 Prozent auf 175,10 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,24 Prozent auf 45,66 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,89 Prozent auf 338,90 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Deutsche Telekom (-1,85 Prozent auf 32,83 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,66 Prozent auf 39,60 EUR), RWE (-1,06 Prozent auf 58,02 EUR), Symrise (-0,97 Prozent auf 73,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,90 Prozent auf 548,40 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 394 099 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 194,094 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,04 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at