Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen

Für den LUS-DAX geht es aktuell aufwärts.

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,25 Prozent auf 25 690,00 Punkte zu.

Bei 25 419,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 754,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 26 111,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25 095,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 583,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,58 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 3,39 Prozent auf 22,28 EUR), adidas (+ 3,07 Prozent auf 147,55 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,71 Prozent auf 359,70 EUR), GEA (+ 2,52 Prozent auf 67,15 EUR) und Scout24 (+ 2,27 Prozent auf 76,60 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Allianz (-1,89 Prozent auf 436,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,87 Prozent auf 43,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,86 Prozent auf 504,40 EUR), Hannover Rück (-0,71 Prozent auf 252,80 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,53 Prozent auf 74,58 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 319 694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 211,357 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,79 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,31 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at