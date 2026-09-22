Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|XETRA-Handel im Fokus
|
22.09.2026 12:26:55
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen
Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,25 Prozent auf 25 690,00 Punkte zu.
Bei 25 419,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 754,00 Punkten den höchsten Stand markierte.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 26 111,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25 095,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 583,00 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,58 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 3,39 Prozent auf 22,28 EUR), adidas (+ 3,07 Prozent auf 147,55 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,71 Prozent auf 359,70 EUR), GEA (+ 2,52 Prozent auf 67,15 EUR) und Scout24 (+ 2,27 Prozent auf 76,60 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Allianz (-1,89 Prozent auf 436,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,87 Prozent auf 43,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,86 Prozent auf 504,40 EUR), Hannover Rück (-0,71 Prozent auf 252,80 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,53 Prozent auf 74,58 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 319 694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 211,357 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,79 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,31 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX mittags freundlich (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
21.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
21.09.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|147,20
|2,79%
|Allianz
|438,80
|-1,48%
|GEA
|66,90
|2,06%
|Hannover Rück
|255,20
|0,47%
|Henkel KGaA Vz.
|74,60
|1,80%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|43,38
|-0,81%
|MTU Aero Engines AG
|355,70
|1,54%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|508,40
|0,04%
|SAP SE
|185,28
|1,36%
|Scout24
|76,20
|1,60%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|75,32
|0,27%
|Vonovia SE
|17,49
|-0,43%
|Zalando
|22,42
|3,94%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 701,00
|0,30%