Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen

Am zweiten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:25 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent stärker bei 24 912,50 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 835,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 939,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 24 038,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24 453,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wurde der LUS-DAX mit 20 145,00 Punkten berechnet.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 4,79 Prozent auf 39,82 EUR), Infineon (+ 4,11 Prozent auf 41,55 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,79 Prozent auf 383,50 EUR), Merck (+ 2,19 Prozent auf 125,85 EUR) und Rheinmetall (+ 1,74 Prozent auf 1 782,50 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil adidas (-6,83 Prozent auf 158,30 EUR), Brenntag SE (-3,05 Prozent auf 48,26 EUR), SAP SE (-2,16 Prozent auf 201,75 EUR), Zalando (-1,63 Prozent auf 24,20 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,38 Prozent auf 39,94 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 176 416 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 229,938 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at