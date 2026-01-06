Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursentwicklung
|
06.01.2026 12:26:51
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen
Um 12:25 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent stärker bei 24 912,50 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 835,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 939,00 Punkten.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 24 038,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24 453,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wurde der LUS-DAX mit 20 145,00 Punkten berechnet.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 4,79 Prozent auf 39,82 EUR), Infineon (+ 4,11 Prozent auf 41,55 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,79 Prozent auf 383,50 EUR), Merck (+ 2,19 Prozent auf 125,85 EUR) und Rheinmetall (+ 1,74 Prozent auf 1 782,50 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil adidas (-6,83 Prozent auf 158,30 EUR), Brenntag SE (-3,05 Prozent auf 48,26 EUR), SAP SE (-2,16 Prozent auf 201,75 EUR), Zalando (-1,63 Prozent auf 24,20 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,38 Prozent auf 39,94 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 176 416 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 229,938 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.mehr Nachrichten
|
06.01.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
02.01.26