Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX-Entwicklung
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14.08.2026 09:28:36
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start im Plus
Um 09:26 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,19 Prozent aufwärts auf 26 460,00 Punkte.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 26 482,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 387,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 040,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 314,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 24 425,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,71 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 576,00 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Punkten.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 4,73 Prozent auf 183,68 EUR), Rheinmetall (+ 3,06 Prozent auf 1 200,20 EUR), Scout24 (+ 2,76 Prozent auf 78,20 EUR), Zalando (+ 1,75 Prozent auf 24,40 EUR) und Hannover Rück (+ 1,69 Prozent auf 253,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil HOCHTIEF (-1,31 Prozent auf 438,00 EUR), Infineon (-1,01 Prozent auf 61,87 EUR), Siemens Energy (-0,93 Prozent auf 159,22 EUR), Vonovia SE (-0,81 Prozent auf 20,83 EUR) und Bayer (-0,79 Prozent auf 47,68 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 321 770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,920 Mrd. Euro.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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