Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Um 12:25 Uhr klettert der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,63 Prozent auf 25 412,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 459,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25 231,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 570,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 980,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, stand der LUS-DAX bei 24 427,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,44 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 3,02 Prozent auf 96,08 EUR), Bayer (+ 2,14 Prozent auf 44,77 EUR), Brenntag SE (+ 2,01 Prozent auf 63,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,80 Prozent auf 25,43 EUR) und Zalando (+ 1,66 Prozent auf 24,54 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-1,45 Prozent auf 56,39 EUR), Siemens Energy (-0,84 Prozent auf 145,54 EUR), Airbus SE (-0,14 Prozent auf 187,90 EUR), HOCHTIEF (-0,10 Prozent auf 394,00 EUR) und Daimler Truck (-0,05 Prozent auf 40,98 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 232 275 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at