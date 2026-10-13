Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Index-Performance im Fokus
|
13.10.2026 12:27:11
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagmittag fester
Um 12:25 Uhr klettert der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,63 Prozent auf 25 412,00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 459,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25 231,00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 570,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 980,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, stand der LUS-DAX bei 24 427,00 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,44 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 3,02 Prozent auf 96,08 EUR), Bayer (+ 2,14 Prozent auf 44,77 EUR), Brenntag SE (+ 2,01 Prozent auf 63,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,80 Prozent auf 25,43 EUR) und Zalando (+ 1,66 Prozent auf 24,54 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-1,45 Prozent auf 56,39 EUR), Siemens Energy (-0,84 Prozent auf 145,54 EUR), Airbus SE (-0,14 Prozent auf 187,90 EUR), HOCHTIEF (-0,10 Prozent auf 394,00 EUR) und Daimler Truck (-0,05 Prozent auf 40,98 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 232 275 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder
Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
13.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
13.10.26
|Verluste in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
13.10.26
|SpaceX, OpenAI, SK Hynix, Infineon, Telekom, LVMH - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
13.10.26
|SpaceX, OpenAI, SK Hynix, Infineon, Telekom, LVMH - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
13.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel: DAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|187,02
|-0,25%
|Bayer
|44,21
|0,91%
|Brenntag SE
|63,34
|2,66%
|Daimler Truck
|40,44
|-1,05%
|Deutsche Telekom AG
|25,29
|1,65%
|Henkel KGaA Vz.
|75,68
|0,72%
|HOCHTIEF AG
|387,80
|-0,77%
|Infineon AG
|56,31
|-1,92%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,78
|1,31%
|SAP SE
|196,48
|0,78%
|Siemens Energy AG
|144,28
|-1,00%
|Symrise AG
|95,52
|2,71%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,38
|0,26%
|Zalando
|24,41
|1,50%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 306,00
|0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.