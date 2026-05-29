Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Kursentwicklung 29.05.2026 12:27:20

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag fester

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag fester

Derzeit agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Am Freitag geht es im LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,16 Prozent auf 25 156,00 Punkte aufwärts.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 203,50 Punkte, das Tagestief hingegen 25 079,50 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 804,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 28.02.2026, einen Stand von 24 908,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 936,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,40 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 2,62 Prozent auf 191,95 EUR), Zalando (+ 2,54 Prozent auf 23,37 EUR), Continental (+ 1,85 Prozent auf 72,80 EUR), Airbus SE (+ 1,74 Prozent auf 180,86 EUR) und adidas (+ 1,62 Prozent auf 169,85 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Bayer (-4,07 Prozent auf 36,30 EUR), Deutsche Bank (-2,24 Prozent auf 27,77 EUR), Siemens Energy (-2,18 Prozent auf 163,12 EUR), Deutsche Börse (-0,68 Prozent auf 246,50 EUR) und Siemens (-0,39 Prozent auf 270,60 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 382 655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 208,899 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 6,40 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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